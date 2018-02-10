Американец умер на борту лайнера Air China до экстренной посадки в Москве
В экстренных службах сообщают, что американец умер на борту лайнера компании Air China до экстренной посадки в Москве. Реанимационные мероприятия, которые провели бортпроводники не дали результатов.
Самолет летел из Пекина в Женеву. Мужчине китайского происхождения 1940 года рождения стало плохо, когда самолет пролетал над воздушным пространством Шереметьево. Пилот запросил экстренную посадку. На летном поле лайнер ждали бригады экстренной помощи, но к тому моменту пассажир был уже мертв.
Самолет летел из Пекина в Женеву. Мужчине китайского происхождения 1940 года рождения стало плохо, когда самолет пролетал над воздушным пространством Шереметьево. Пилот запросил экстренную посадку. На летном поле лайнер ждали бригады экстренной помощи, но к тому моменту пассажир был уже мертв.
Автор: Сергей Сидорин