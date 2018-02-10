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Сергей Соседов считает Пугачеву несчастливой в браке с Галкиным
Сергей Соседов посетил студию программы «Секрет на миллион». Он сообщил Лере Кудрявцевой, что считает Аллу Пугачеву несчастной в браке с Максимом Галкиным.

Сергей Соседов считает Пугачеву несчастливой в браке с Галкиным


Музыкальный критик уверен, что Примадонна остается с шоуменом не по причине большой любви, а из корыстных побуждений.

«Все как будто в наличии, но не вижу в её (Пугачевой – прим.ред.) глазах счастья. Для чего она первый раз обвенчалась с Киркоровым? Это стало ошибкой, которую она после признала. И теперь совершает вторую, аналогичную, ошибку, проведя это венчание с Максимом. Этого совершенно нельзя было делать!» – уверен Соседов.

Помимо этого, критик сообщил, что Алла Пугачева оказалась его главным разочарованием в жизни. Причиной подобного мнения он назвал не умение вовремя уйти со сцены.

Автор: Валерий Антонов
Вчера, 22:33
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