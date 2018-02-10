Ефим Шифрин удивил поклонников стальным торсом в 61 год
Ефим Шифрин показал новое фото со стальным торсом. Сатирику 61 год, однако он не прекращает занятия в тренажерном зале. Многие сравнивают тело знаменитости с 40-летними бодибилдерами.
Добиться подобных результатов Шифрину помогли каждодневные тренировки, продолжающиеся в течение 24 лет. При этом сатирик находит время на это, несмотря на плотный график концертов и съемок.
«Если бы не работа, полностью посвятил бы себя тренировкам и принял участие в состязаниях», - отметил артист.
Первое посещение тренажерного зала Шифрином состоялось, когда ему было 37 лет. Перед этим спортом он не занимался. Поменять привычный образ жизни сатирик решил после заявления Пугачевой о том, что коллега стал выглядеть значительно старше собственного возраста. Тот согласился с этим и решил исправить ситуацию.
В 1993 году юморист стал работать над своим телом, а по прошествии 7 лет смог завоевать первую награду за достижения в спорте. Это оказалась статуэтка, предоставленная Международной сетью клубов World Class. Впоследствии он завоевал еще несколько наград.
Добиться подобных результатов Шифрину помогли каждодневные тренировки, продолжающиеся в течение 24 лет. При этом сатирик находит время на это, несмотря на плотный график концертов и съемок.
«Если бы не работа, полностью посвятил бы себя тренировкам и принял участие в состязаниях», - отметил артист.
Первое посещение тренажерного зала Шифрином состоялось, когда ему было 37 лет. Перед этим спортом он не занимался. Поменять привычный образ жизни сатирик решил после заявления Пугачевой о том, что коллега стал выглядеть значительно старше собственного возраста. Тот согласился с этим и решил исправить ситуацию.
В 1993 году юморист стал работать над своим телом, а по прошествии 7 лет смог завоевать первую награду за достижения в спорте. Это оказалась статуэтка, предоставленная Международной сетью клубов World Class. Впоследствии он завоевал еще несколько наград.
Автор: Валерий Антонов