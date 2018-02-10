Ученые нашли в Дании гребень с руническими символами
Ученые-археологи во время раскопок нашли в Дании гребень с руническими символами. Уникальность находки состоит в том, что на предмете было написано «гребень».
Также ученые нашли небольшую пластину из кости или рога. До этого археологам был известен только один факт обнаружения предметов с руническими символами в районе города Рибе. Как только ученые извлекли гребень из земли, они смогли различить на нем символы. Он сильно пострадал под воздействием огня и времени. Через время ученым удалось расшифровать надпись. Это было очень сложно, поскольку крайние части артефакта отсутствовали.
Ранее сообщалось, что ученые впервые воссоздали облик царицы Нефертити.
Также ученые нашли небольшую пластину из кости или рога. До этого археологам был известен только один факт обнаружения предметов с руническими символами в районе города Рибе. Как только ученые извлекли гребень из земли, они смогли различить на нем символы. Он сильно пострадал под воздействием огня и времени. Через время ученым удалось расшифровать надпись. Это было очень сложно, поскольку крайние части артефакта отсутствовали.
Ранее сообщалось, что ученые впервые воссоздали облик царицы Нефертити.
Автор: Сергей Сидорин