Рязанские пенсионерки подрались в магазине за курицу по 47 рублей
Рязанские пенсионерки в магазине подрались из-за курицы стоимостью в 47 рублей за 1 кг. В рамках акции торговое заведение выставило условие о запрете брать более 5 единиц в одни руки, однако гражданки престарелого возраста старались взять как можно большее количество.
Соответствующее видео было размещено на странице паблика во «ВКонтакте». Желающих приобрести товар оказалось очень много. Пользователи в комментариях под видео отметили, что не видят в ситуации повода для смеха, поскольку причина подобной агрессивной борьбы заключается не в хорошей жизни пенсионеров.
Один из комментаторов отметил, что представители старшего поколения часто ведут себя неадекватно из-за чего за них бывает стыдно. Другой на это отметил, что видит больший повод испытывать такие чувства от комментариев молодых людей, которые снимали ситуацию.
Соответствующее видео было размещено на странице паблика во «ВКонтакте». Желающих приобрести товар оказалось очень много. Пользователи в комментариях под видео отметили, что не видят в ситуации повода для смеха, поскольку причина подобной агрессивной борьбы заключается не в хорошей жизни пенсионеров.
Один из комментаторов отметил, что представители старшего поколения часто ведут себя неадекватно из-за чего за них бывает стыдно. Другой на это отметил, что видит больший повод испытывать такие чувства от комментариев молодых людей, которые снимали ситуацию.
Автор: Валерий Антонов