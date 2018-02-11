«МамаДорогая»: Рустам Солнцев высмеял Диану Шурыгину и ее мужа
Во время очередного выпуска шоу «МамаДорогая» в Instagram звезда «Дома-2» Рустам Солнцев высмеял Диану Шурыгину и ее мужа. Предметом высказывания мнения стала информация о том, что Шурыгина намерена провести операцию по восстановлению девственности.
Для него это стало непонятным, поскольку звезда социальных сетей замужняя женщина и зачем ей необходима данная операция ему непонятно.
Солнцев не исключает, что данную информацию могли придумать сами журналисты, но он тогда не понимает, почему Диана Шурыгина или ее муж не опровергают данные сведения.
Ранее сообщалось, что актриса Алёна Кравец попросила Диану Шурыгину уйти с телевидения и уехать домой.
Для него это стало непонятным, поскольку звезда социальных сетей замужняя женщина и зачем ей необходима данная операция ему непонятно.
Солнцев не исключает, что данную информацию могли придумать сами журналисты, но он тогда не понимает, почему Диана Шурыгина или ее муж не опровергают данные сведения.
Ранее сообщалось, что актриса Алёна Кравец попросила Диану Шурыгину уйти с телевидения и уехать домой.
Автор: Сергей Сидорин