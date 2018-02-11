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Уфологи подозревают, что на Уране имеются НЛО
Уфологи пришли к выводу, что планета Уран также может быть обитаема. На эту мысль их натолкнули некоторые снимки, сделанные около 7 лет назад и попавшие в Сеть на днях.

Уфологи подозревают, что на Уране имеются НЛО


В научном мире 7-я по удалённости от Солнца планета Уран считается безжизненной и ледяной, поскольку к ней смог приблизиться лишь один исследовательский земной аппарат – американский «Вояджер 2», запущенный NASA в августе 1977 года. Он подошёл к Урану на расстояние в 81,5 тысячи километров и в 1986 году предоставил специалистам подробные фотоизображения слабо изученного тогда объекта.

Ранее Уран не рассматривался как планета, где может существовать жизнь. Но снимок, сделанный в 2011 году астрономической обсерваторией Кека на острове Гавайи, заставил некоторых уфологов сделать вывод о возможном существовании там НЛО. На синей ледяной планете они разглядели странные вспышки, которые приняли за инопланетян. Учёные же утверждают, это могут быть грозы, полярное или электрическое сияние, но пока назвать причину данных явлений затрудняются.

Между тем астрофизики сообщили о найденном ими потенциальном топливе на Марсе и Венере.

Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 09:17
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