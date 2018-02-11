Ольга Бузова отрицает наличие романтических отношений с Батрудиновым
Ольга Бузова дала интервью на тему ее встречи с Тимуром Батрудиновым на отдыхе в Таиланде. Знаменитая телеведущая отрицает все слухи.
Бузова поделилась интересными подробностями об отношениях с Батрудиновым на радио «Love Radio». Поклонников звезд очень интересует тема их встречи в Таиланде. Много информации на эту тему циркулируется в различных СМИ, поэтому ведущий не мог уклониться от вопроса об отношениях певицы и юмориста. Ответ разочаровал тех, кто желает, чтобы у пары появилась любовная привязанность, потому что Бузова подтвердила только их долгую дружбу, никаких чувств более близкого характера между ними никогда не было.
Их встреча в экзотической стране была случайной, ведущий тогда пошутил, что волнующую всех тему можно назвать «Батрудинов – проект Бузовой», в ответ певица также шуточно утвердительно ответила «да». И напомнила, в очередной раз, о их чисто дружеских контактах.
Бузова поделилась интересными подробностями об отношениях с Батрудиновым на радио «Love Radio». Поклонников звезд очень интересует тема их встречи в Таиланде. Много информации на эту тему циркулируется в различных СМИ, поэтому ведущий не мог уклониться от вопроса об отношениях певицы и юмориста. Ответ разочаровал тех, кто желает, чтобы у пары появилась любовная привязанность, потому что Бузова подтвердила только их долгую дружбу, никаких чувств более близкого характера между ними никогда не было.
Их встреча в экзотической стране была случайной, ведущий тогда пошутил, что волнующую всех тему можно назвать «Батрудинов – проект Бузовой», в ответ певица также шуточно утвердительно ответила «да». И напомнила, в очередной раз, о их чисто дружеских контактах.
Автор: Северов Андрей