В Кемеровской области произошло массовое ДТП
В Кемеровской области произошло столкновение нескольких транспортных средств - четырех автомобилей и маршрутки с пассажирами. В Сети появилось видео данного ДТП.
Пресс-служба ГИБДД по Кемеровской области сообщает, что в Новокузнецке на Октябрьском проспекте 10 февраля легковой автомобиль на большой скорости врезался в автомобиль Infiniti, который ехал впереди. Далее был протаранен проезжающий Nissan X-trail, а также в эту аварию попали и маршрутка с пассажирами и внедорожник. В результате ДТП все транспортные средства получили механические повреждения.
О пострадавших в массовой аварии информации нет, а в Интернете появилось видео произошедшего. На место выезжали сотрудники ГИБДД, будет проводится проверка обстоятельств случившегося.
Пресс-служба ГИБДД по Кемеровской области сообщает, что в Новокузнецке на Октябрьском проспекте 10 февраля легковой автомобиль на большой скорости врезался в автомобиль Infiniti, который ехал впереди. Далее был протаранен проезжающий Nissan X-trail, а также в эту аварию попали и маршрутка с пассажирами и внедорожник. В результате ДТП все транспортные средства получили механические повреждения.
О пострадавших в массовой аварии информации нет, а в Интернете появилось видео произошедшего. На место выезжали сотрудники ГИБДД, будет проводится проверка обстоятельств случившегося.
Автор: Маргарита Лисарова