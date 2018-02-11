В Ростове подростки обстреляли десятки машин из спортивного оружия
В Ростове подростки с балкона из спортивного оружия обстреляли автомобили. ЧП имело место быть в десять часов вечера 10 февраля.
В отделение ростовской полиции обратился местный житель, который рассказал о том, что по улице Стабильной подростки громят машины. С его слов, с балкона жилого дома дети из спортивного оружия стреляли по транспортным средствам соседей, припаркованных под окнами дома. Десятки авто получили механические повреждения.
В правоохранительных органах заявили, что по данному обращению будет проведена проверка.
В отделение ростовской полиции обратился местный житель, который рассказал о том, что по улице Стабильной подростки громят машины. С его слов, с балкона жилого дома дети из спортивного оружия стреляли по транспортным средствам соседей, припаркованных под окнами дома. Десятки авто получили механические повреждения.
В правоохранительных органах заявили, что по данному обращению будет проведена проверка.
Автор: Маргарита Лисарова