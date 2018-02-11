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Эксперты назвали ТОП-5 самых ожидаемых новинок Женевского автосалона
Двери очередного международного автосалона в Женеве откроются в этом году, как обычно, 8 марта. Эксперты составили ТОП-5 наиболее ожидаемых новинок, на 1-м месте которого разместили электрокар от южнокорейского бренда Hyundai.

Эксперты назвали ТОП-5 самых ожидаемых новинок Женевского автосалона


Полностью электрический внедорожник представляет собой специальную модификацию обновленного авто Hyundai Kona Electric. Каких-либо технических характеристик производитель пока не привёл, но специалисты предполагают: запас хода электрокара от Hyundai составит до 500 км, максимальная ёмкость аккумулятора – порядка 70 кВт-часов.

На 2-м месте эксперты разместили первое серийное летающее авто компании PAL-V Liberty, на 3-м – внедорожник Hyundai Santa Fe нового поколения. 4-е и 5-е места самых ожидаемых новинок Женевского автосалона специалисты отдали хэтчбеку III поколения KIA Cee’d и «заряженной» версии немецкого BMW M5 с особым пакетом дополнительных функций со спортивным уклоном Competition Package.

Тем временем эксперты составили топ-10 самых востребованных в прошлом году кроссоверов в мире и предупредили о 10-ти моделях паркетников, которые не стоит приобретать на вторичном авторынке.

Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 10:31
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