В Перми 12 тысяч человек из-за аварии остались без холодной воды
В Перми произошла крупная коммунальная авария. В результате 12 тысяч человек остались без холодной воды.
Коммавария случилась в Индустриальном районе Перми 10 февраля. На данный момент известно, что с целью замены задвижки в колодце в микрорайоне Нагорный была прекращена подача в квартиры холодной воды. Пострадавшими оказались 36 многоквартирных жилых домов, в которых зарегистрировано почти 12 тысяч человек, среди них 2673 несовершеннолетних. В данном районе организован подвоз воды.
На месте работают специалисты, ликвидируя аварию, планируется, что подача холодной воды возобновится после завершения всех ремонтных работ.
Коммавария случилась в Индустриальном районе Перми 10 февраля. На данный момент известно, что с целью замены задвижки в колодце в микрорайоне Нагорный была прекращена подача в квартиры холодной воды. Пострадавшими оказались 36 многоквартирных жилых домов, в которых зарегистрировано почти 12 тысяч человек, среди них 2673 несовершеннолетних. В данном районе организован подвоз воды.
На месте работают специалисты, ликвидируя аварию, планируется, что подача холодной воды возобновится после завершения всех ремонтных работ.
Автор: Маргарита Лисарова