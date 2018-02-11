В Женеве будет представлен обновленный Peugeot 508
В первый месяц весны в Женеве будет официально представлен обновленный Peugeot 508. Автомобиль базируется на кроссоверной платформе.
Эту информацию сообщил на правах анонимности представитель автопроизводителя изданию "Automotive News". Согласно его данным, в основе автомобиля будет популярная в кроссоверном сегменте платформа EMP2, а дизайн экстерьера позаимствован от концептов Exalt и Instinct. Интерьер новинки полностью оригинальный, доступной станет, известная по моделям 5008 и 3008, система управления мультимедиа i-Cockpit. Источники сообщают о высококачественных материалах в интерьере и более сильном контроле качества изготовления. Двигатели, скорее всего, будут соплатформенными, соответственно, 1,2 литровый бензиновый атмосферник и турбированные дизеля 1,6 и 2,0 литра, возможны также гибридные варианты силовой установки.
Компания Peugeot, таким образом, готовит мощного конкурента в европейском автомобильном сегменте D. Также готовится к показу новый купейный кроссовер 4008.
Эту информацию сообщил на правах анонимности представитель автопроизводителя изданию "Automotive News". Согласно его данным, в основе автомобиля будет популярная в кроссоверном сегменте платформа EMP2, а дизайн экстерьера позаимствован от концептов Exalt и Instinct. Интерьер новинки полностью оригинальный, доступной станет, известная по моделям 5008 и 3008, система управления мультимедиа i-Cockpit. Источники сообщают о высококачественных материалах в интерьере и более сильном контроле качества изготовления. Двигатели, скорее всего, будут соплатформенными, соответственно, 1,2 литровый бензиновый атмосферник и турбированные дизеля 1,6 и 2,0 литра, возможны также гибридные варианты силовой установки.
Компания Peugeot, таким образом, готовит мощного конкурента в европейском автомобильном сегменте D. Также готовится к показу новый купейный кроссовер 4008.
Автор: Северов Андрей