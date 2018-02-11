Рассекречены подробности о немецком 167-сильном электрохэтчбеке Volkswagen I.D.
На днях инсайдеры поделились с поклонниками немецкого бренда Volkswagen новыми подробностями о полностью электрическом хэтчбеке компании. Электрохэтчбек Volkswagen I.D. получит электродвигатель на 167 лошадиных и аккумуляторную батарею, благодаря которой авто сможет проехать без дозарядки около 600 км.
Батарея новинки будет заряжаться до 80 % за полчаса. Для разгона до 100 км/ч Volkswagen I.D. понадобится 8 секунд. 5-дверный 5-местный электрохэтчбек станет первой моделью электрического семейства I.D. Экологичное транспортное средство запустят в серийное производство в конце осени 2019 года, первые поставки начнутся в начале 2020 года. Планы нынешних руководителей немецкой автокорпорации довольно смелые в отношении первой модели семейства: каждый год компания намерена выпускать 100 тысяч экземпляров Volkswagen I.D.
Ранее сообщалось об официальном фотоизображении нового Volkswagen Touareg.
Батарея новинки будет заряжаться до 80 % за полчаса. Для разгона до 100 км/ч Volkswagen I.D. понадобится 8 секунд. 5-дверный 5-местный электрохэтчбек станет первой моделью электрического семейства I.D. Экологичное транспортное средство запустят в серийное производство в конце осени 2019 года, первые поставки начнутся в начале 2020 года. Планы нынешних руководителей немецкой автокорпорации довольно смелые в отношении первой модели семейства: каждый год компания намерена выпускать 100 тысяч экземпляров Volkswagen I.D.
Ранее сообщалось об официальном фотоизображении нового Volkswagen Touareg.
Автор: Воробьева Алина