В США в городке штата Вирджинии случился массовый обвал целой улицы
Большой дорожный провал, зафиксированный на видео ABC News, образовался 10 февраля в американском городке Фэрфакс штат Вирджиния. Как сообщают местные средства массовой информации, в результате появления небольшого образования в асфальте, разросшееся длинной в 30 м и шириной в 7,5 м, обвал грунта нанес повреждения трубам водопровода.
[media=http://https://www.youtube.com/watch?v=_0Wa9gVcu7s]
На сегодняшний день известно, что целая улица остается без воды на неопределенное время. Обстоятельства и причины аварийного состояния дороги выясняются городскими властями. В данный момент на месте обвала проводятся работы по устранению последствий, в том числе ремонт труб, подающих воду.
[media=http://https://www.youtube.com/watch?v=_0Wa9gVcu7s]
На сегодняшний день известно, что целая улица остается без воды на неопределенное время. Обстоятельства и причины аварийного состояния дороги выясняются городскими властями. В данный момент на месте обвала проводятся работы по устранению последствий, в том числе ремонт труб, подающих воду.
Автор: Богданова Ярослава