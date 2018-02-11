Уфолог рассмотрел на новых снимках Марса голову динозавра
Зарубежный уфолог Скотт К. Варинг рассмотрел на новых, сделанных в феврале текущего года, снимках поверхности Марса голову динозавра. Это укрепило его в вере в существование ранее на Красной планете цивилизации.
«Я обнаружил на фото Марса голову динозавра с открытым ртом, в которой находилась другая голова», – проинформировал подписчиков уфолог на странице своего веб-ресурса, предоставив соответствующие снимки. По словам «охотника за НЛО», он заметил на изображениях и некоторые иные «аномалии»: части полуразрушенных скульптур и круглый металлический предмет, наполовину зарытый в грязь.
В январе Скотт К. Варинг рассказал последователям об обнаруженном им на фото Марса древнем монументе.
«Я обнаружил на фото Марса голову динозавра с открытым ртом, в которой находилась другая голова», – проинформировал подписчиков уфолог на странице своего веб-ресурса, предоставив соответствующие снимки. По словам «охотника за НЛО», он заметил на изображениях и некоторые иные «аномалии»: части полуразрушенных скульптур и круглый металлический предмет, наполовину зарытый в грязь.
В январе Скотт К. Варинг рассказал последователям об обнаруженном им на фото Марса древнем монументе.
Автор: Воробьева Алина