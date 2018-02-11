Mercedes-Benz AMG GT Coupe предстанет на Женевском автосалоне
На Женевском автосалоне Mercedes-Benz покажет публике новый автомобиль - AMG GT Coupe. Мощность новинки будет от 600 до 800 л.с..
AMG GT Coupe займет место на рынке, которое принадлежало CLS 63. Немецкий автопроизводитель официально демонстрировал фотографии, подобные снимкам «автомобильных папарацци». На фото новинка предстала под плотным камуфляжем, не дающим понять подробности дизайна. Но позже в Сеть ушли снимки автомобиля без лишней закраски.
Внешность AMG GT Coupe позаимствовали у концептуальной модели 2017 года Mercedes-AMG GT, а именно: радиаторную решетку, дизайн переднего бампера, плавную форму крыши. Судя по фотографиям, имеется активное заднее антикрыло. В интерьере установлены приборы, выводящие показания на жк-монитор, а также огромный экран мультимедийной системы. Под капотом разместятся 4-литровый 600-сильный V8 с двумя турбинами и 800-сильный гибрид с электродвигателями.
AMG GT Coupe займет место на рынке, которое принадлежало CLS 63. Немецкий автопроизводитель официально демонстрировал фотографии, подобные снимкам «автомобильных папарацци». На фото новинка предстала под плотным камуфляжем, не дающим понять подробности дизайна. Но позже в Сеть ушли снимки автомобиля без лишней закраски.
Внешность AMG GT Coupe позаимствовали у концептуальной модели 2017 года Mercedes-AMG GT, а именно: радиаторную решетку, дизайн переднего бампера, плавную форму крыши. Судя по фотографиям, имеется активное заднее антикрыло. В интерьере установлены приборы, выводящие показания на жк-монитор, а также огромный экран мультимедийной системы. Под капотом разместятся 4-литровый 600-сильный V8 с двумя турбинами и 800-сильный гибрид с электродвигателями.
Автор: Северов Андрей