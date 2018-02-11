В Ростове автолюбитель протаранил дерево и сбежал с места ДТП
Утром 10 февраля в Ростове автомобиль Daewoo Nexia спровоцировал аварию на проспекте Королева. Водитель видимо не справился с управлением, протаранил Audi, а затем врезался в столб.
Мужчина, управлявший Audi, рассказал, что включив поворотник выполнял маневр поворота с улицы Вавилова на проспект Королева и в зеркало заднего вида заметил летящий на очень большой скорости автомобиль Daewoo Nexia. Никуда не сворачивая, не пытаясь объехать препятствие, автомобиль Daewoo протаранил Audi, в которой помимо водителя была еще пассажирка, и остановился лишь после удара в столб.
"Его машина, как торпеда, летела прямо на меня. Он даже не подумал объехать меня, хотя дорога была свободна, - рассказал автолюбитель из Audi. - Я заметил, что после столкновения его машина вся в дыму и бросился спасать пассажиров. Самого водителя в салоне уже не было, там находились лишь трое изрядно выпивших молодых людей".
Как выяснилось позже, автомобиль Daewoo Nexia оформлен на 20-летнюю девушку, гражданскую жену водителя, спровоцировавшего аварию. Сотрудники полиции поставили ее в известность о случившемся и обратились с просьбой найти виновника ДТП в ближайшее время.
Мужчина, управлявший Audi, рассказал, что включив поворотник выполнял маневр поворота с улицы Вавилова на проспект Королева и в зеркало заднего вида заметил летящий на очень большой скорости автомобиль Daewoo Nexia. Никуда не сворачивая, не пытаясь объехать препятствие, автомобиль Daewoo протаранил Audi, в которой помимо водителя была еще пассажирка, и остановился лишь после удара в столб.
"Его машина, как торпеда, летела прямо на меня. Он даже не подумал объехать меня, хотя дорога была свободна, - рассказал автолюбитель из Audi. - Я заметил, что после столкновения его машина вся в дыму и бросился спасать пассажиров. Самого водителя в салоне уже не было, там находились лишь трое изрядно выпивших молодых людей".
Как выяснилось позже, автомобиль Daewoo Nexia оформлен на 20-летнюю девушку, гражданскую жену водителя, спровоцировавшего аварию. Сотрудники полиции поставили ее в известность о случившемся и обратились с просьбой найти виновника ДТП в ближайшее время.
Автор: Артемов Сергей