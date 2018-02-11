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В семье актрисы Алены Хмельницкой появился новый член семьи
Уже как неделю в семье российской актрисы Алены Хмельницкой поселился новый член семьи, щенок по кличке Мия. Завести питомца актрису уже давно просили ее дочки, но она все не решалась, пока однажды не посетила приют для собак.

В семье актрисы Алены Хмельницкой появился новый член семьи


Алена Хмельницкая поделилась новостью с ее поклонниками на личной страничке в Instagram, выложив фото, на котором актриса крепко держит двухмесячного щенка смешанных кровей. Оказывается, Мия стала результатом любви родителей разных пород, ведь мама – сибирский хаски, а папа простой дворовой пес. Хмельницкая называет Мию не иначе как «наша принцесса».

Подписчики артистки считают ее жест благородным и оставляют свои поздравления, ведь собака, это счастье и преданный друг. Как сообщают источники, в жизни актрисы, помимо собаки, появился молодой человек. Александр начинающий бизнесмен и уже смог поладить с двумя дочками Хмельницкой – Александрой и Ксенией.

Автор: Богданова Ярослава
Сегодня, 10:45
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