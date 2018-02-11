В Уфе в автомобиле обнаружили труп застреленного мужчины
Ночью 11 февраля в Уфе был обнаружен труп мужчины. Тело мертвого 29-летнего гражданина нашли внутри салона автомобиля, припаркованного возле одного из домов на улице Ферина.
Как сообщают источники, на данный момент известно лишь то, что автомобиль, в котором обнаружили тело мертвого 29-летнего мужчины, принадлежит некоему карточному шулеру. Также известно, что потерпевший скончался от огнестрельных ран: на теле убитого обнаружено три пулевые ранения, одно из которых - в голову.
Причины и обстоятельства, приведшие к смерти мужчину, выясняются, по факту убийства открыто уголовное производство.
Как сообщают источники, на данный момент известно лишь то, что автомобиль, в котором обнаружили тело мертвого 29-летнего мужчины, принадлежит некоему карточному шулеру. Также известно, что потерпевший скончался от огнестрельных ран: на теле убитого обнаружено три пулевые ранения, одно из которых - в голову.
Причины и обстоятельства, приведшие к смерти мужчину, выясняются, по факту убийства открыто уголовное производство.
Автор: Артемов Сергей