Украинцы создали копию Mercedes-Benz G-Class из УАЗ-31514
На Украине местные энтузиасты-автолюбители преобразили УАЗ-31514 в подобие Mercedes-Benz G-Class. В экстерьере были использованы элементы от немецкого внедорожника.
Копия получилась достаточно правдоподобная. Российский внедорожник имеет изначально такую же «квадратную» внешность, поэтому она не потребовала больших изменений. Были позаимствованы у знаменитого «кубика» оригинальные бампера, решетка радиатора, фары, капотная крышка, задний спойлер.
Правдоподобности добавили измененные задние двери и обновленные стойки. Самоделка получилась, по мнению автомобильных журналистов, эстетически привлекательной и сильно похожей на Mercedes-Benz G-Class.
Копия получилась достаточно правдоподобная. Российский внедорожник имеет изначально такую же «квадратную» внешность, поэтому она не потребовала больших изменений. Были позаимствованы у знаменитого «кубика» оригинальные бампера, решетка радиатора, фары, капотная крышка, задний спойлер.
Правдоподобности добавили измененные задние двери и обновленные стойки. Самоделка получилась, по мнению автомобильных журналистов, эстетически привлекательной и сильно похожей на Mercedes-Benz G-Class.
Автор: Северов Андрей