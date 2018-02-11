В Санкт-Петербурге на улице Комсомола почти одновременно произошло два ДТП
В субботу, 10 января, во второй половине дня на улице Комсомола города Петербург произошло два ДТП. Транспортные средства, ставшие участниками дорожных инцидентов, серьёзно деформированы, однако людских жертв нет.
В первом ДТП столкнулись маршрутка и Nissan Micra. Иномарка сильно повреждена, прибывшие медицинские специалисты оказали первую помощь её владельцу, но госпитализировать не стали. Авария существенно утруднила на некоторое время движение к Финляндскому вокзалу.
Через несколько минут в метрах 10-ти от первого дорожного инцидента произошло второе ДТП. Водитель, управлявший авто марки Citroen, случайно направил машину в сторону тротуара и врезался в строительный объект. По словам очевидцев, поделившихся фотоснимками с места аварий в паблике «ВКонтакте», пешеходы не пострадали благодаря «счастливой случайности».
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о произошедшем в Петербурге ДТП с тремя пострадавшими, включая 9-летнего ребёнка.
В первом ДТП столкнулись маршрутка и Nissan Micra. Иномарка сильно повреждена, прибывшие медицинские специалисты оказали первую помощь её владельцу, но госпитализировать не стали. Авария существенно утруднила на некоторое время движение к Финляндскому вокзалу.
Через несколько минут в метрах 10-ти от первого дорожного инцидента произошло второе ДТП. Водитель, управлявший авто марки Citroen, случайно направил машину в сторону тротуара и врезался в строительный объект. По словам очевидцев, поделившихся фотоснимками с места аварий в паблике «ВКонтакте», пешеходы не пострадали благодаря «счастливой случайности».
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о произошедшем в Петербурге ДТП с тремя пострадавшими, включая 9-летнего ребёнка.
Автор: Воробьева Алина