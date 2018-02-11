С 12 февраля православные отмечают Масленицу

Масленица представляет собой древний славянский праздник, который раньше отмечался несколько по-другому. Сегодня он сопровождается развлекательной частью с кострами, хороводами, блинами и хождением по гостям. Ранее в церкви считали Масленицу языческой, но теперь праздник является православным, и его воспринимают как подготовку к Великому посту. Нельзя не отметить тот факт, что вплоть до XVII века запрещено было следовать соответствующим верованиям. Саму же Масленицу называли праздником весны, который символизировал начало зарождающейся жизни. Тех, кто всё-таки отмечал его, преследовали.Несмотря на это, праздник не удалось искоренить. В последние дни зимы люди и дальше продолжали веселиться и их не пугали никакие наказания. Уже в XVIII веке Масленицу стала поддерживать церковь, однако был определен ограниченный состав продуктов, которые разрешается употреблять. Также появился перечень молитв, необходимых к прочтению в этот период. Сначала Масленица длилась две недели, а потом было принято решение, сократить их до семи.Главным блюдом праздника стали блины, без них не проходило ни одно веселье. Как и в древности, блюдо представляет собой своеобразный символ солнца. В давние времена предки поклонялись божествам и готовили блины в качестве подарка за тепло и свет.Наверняка, не каждый задумывался о корнях названия Масленицы. Все дело в том, что на протяжении недели перед началом Великого поста церковь разрешала православным употреблять молоко, масло, сливки, твердый сыр, творог и все сорта рыбы. Каждый день масленичной недели получил своё название.Итак, первые три дня празднований называются Узкой Масленицей, с четверга по пятницу – Широкой. Неделя традиционно начинаются с выпечки блинов. В понедельник принято встречаться сватам и свекрам, чтобы обговорить место проведения масленичного пира и составить список гостей. Кроме этого, в этот день завершали строить качели, изготавливать чучело для Масленицы из соломы.С самого утра во вторник молодёжь отправлялась кататься на санях, впоследствии к ним присоединялась вся родня. После развлечений люди угощали друг друга блинами. На протяжении недели идет знакомство молодых и сватовство, а после Великого поста традиционно стоило ждать свадьбу.Особым днем считалась среда, поскольку тёща должна были испечь для любимого зятя разнообразные блины, также она готовила другие лакомства, дабы продемонстрировать уважение к избраннику своей дочери. Также женщины принимали у себя дома всех близких родственников зятя.Большое празднование начиналось в четверг, в этот день не принято заниматься хозяйственными работами. По традиции, люди употребляли много еды, которую запивали спиртными напитками.В пятницу наносился ответный визит тёщи к зятю. Молодым нужно было испечь блины, но их также приносили гости. Как хозяин дома, зятю необходимо было потчевать пришедших и угождать им. Этим он показывал радость от общения с родственниками супруги.Суббота считается днем золовкиных посиделок. Молодая невеста в своём доме угощает сестер мужа и его родственников. Если золовка не замужем, то ей можно привести в гости всех своих свободных подруг, а когда ситуация обратная – всю родню.Последним днем гуляний является прощеное воскресенье. В это время обычно проводились заговены перед Великим постом, поминались умершие родственниками. И сейчас сохранились традиция просить друг у друга прощение за былые обиды и конфликты.На сегодняшний день есть не мало интересных фактов о Масленицы. Дата этой недели зависит от Пасхи. Согласно религиозным канонам, она начинается за 8 недель до этого великого праздника. Вначале Масленицу называли «сырной» или мясопустной седмицей, однако все изменилось, когда ее признала православная церковь.Некоторые ошибочно считают, что праздник назван в честь древнеславянской богини по имени Леля. Перед людьми она представал в различных образах – то нежной девушки, то пышногрудой красавицы с красными щеками.Все люди просто обожают Масленицу, ритуалы этого праздника расписываются по мелочам, обязательно их нужно придерживаться. Вначале он назывался Комоедица, отмечали его позже, каждый год в одно же время: 20 или 21 марта. Медведя предки назвали «Ком», косолапые чуяли начало весны и начинали просыпаться. Этому животному люди приносили блины. Отсюда и появилась поговорка: «Первый блин комам».Блин считается символом солнца, поскольку он является круглым, желтым и горячим, как и светило. Считалось, что после употребления этого лакомства, съедается часть тепла и энергии.На неделе Масленицы раньше мужчины искали себе невест. К одежде парней или же их родителей девушки привязывали символ продолжения рода – колодку из дерева. За это они должны были угостить потенциальную избранницу различными лакомствами.Масленица отмечается во многих странах. В Европе существует похожий праздник, получивший название Бельтайн, однако его празднуют в день весеннего равноденствия. Массовые гулянья, напоминающие Масленицу, проходят в Великобритании, Сербии, Дании и Чехии.