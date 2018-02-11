На Кубани под колесами автомобиля погиб 13-летний школьник
На Кубани в результате ДТП погиб 13-летний школьник. Инцидент произошел в субботу, 10 февраля, в Белореченском районе около шести часов вечера.
Мальчик пересекал проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Водитель легкового автомобиля ВАЗ допустил наезд на школьника, в результате чего он погиб.
Личность автомобилиста уже установлена, им является житель Адыгеи 1992 года рождения. На данный момент неизвестно, в каком состоянии молодой человек пребывал за рулем. Обстоятельства и подробности случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов Краснодарского края.
Мальчик пересекал проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Водитель легкового автомобиля ВАЗ допустил наезд на школьника, в результате чего он погиб.
Личность автомобилиста уже установлена, им является житель Адыгеи 1992 года рождения. На данный момент неизвестно, в каком состоянии молодой человек пребывал за рулем. Обстоятельства и подробности случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов Краснодарского края.
Автор: Валерия Орлова