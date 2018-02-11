В Новосибирской области разыскивают подростка во всем синем
В Новосибирской области разыскивают подростка 2002 года рождения, который ушел из дома во всем синем. Мальчик проживает в населенном пункте Бердск, в последний раз его видели вчера, 10 февраля, около десяти 10 часов утра.
Рост пропавшего составляет примерно 160 сантиметров, глаза – карие, волосы – средней длины, темные, телосложение – коренастое. Из особых примет сообщается, что мальчик сильно сутулится. В день пропажи подросток ушел из дома в синем трико, аналогичного цвета куртке и голубой шапке. С собой он взял рюкзак.
Полиция обращается ко всем, кто знает что-либо о месте нахождения мальчика, сообщить по номеру 112.
Рост пропавшего составляет примерно 160 сантиметров, глаза – карие, волосы – средней длины, темные, телосложение – коренастое. Из особых примет сообщается, что мальчик сильно сутулится. В день пропажи подросток ушел из дома в синем трико, аналогичного цвета куртке и голубой шапке. С собой он взял рюкзак.
Полиция обращается ко всем, кто знает что-либо о месте нахождения мальчика, сообщить по номеру 112.
Автор: Валерия Орлова