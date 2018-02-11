Максим Галкин показал, как его сын читает молитву
Известный телеведущий и пародист Максим Галкин опубликовал новое видео с участием его сына Гарри. На ролике маленький мальчик читает молитву «Отче наш». Соответствующая публикация появилась в социальной сети Instagram.
«Доброе утро! Всем желаем хорошего, светлого воскресенья!» - подписал пост Максим Галкин.
На ролике маленький Гарри читает молитву, а звездный папа снимает происходящее на селфи-камеру. Пользователей поразило, что сын Галкина в таком возрасте смог запомнить эти сложные строки, ведь не каждый взрослый способен похвастаться их знаниям.
Фолловеры похвалили Галкина и Пугачеву за то, что с детства рассказывают Лизе и Гарри о церкви, Боге, заставляют их учить молитвы. За непродолжительное время публикация телеведущего собрала огромное количество лайков и положительных комментариев.
«Доброе утро! Всем желаем хорошего, светлого воскресенья!» - подписал пост Максим Галкин.
На ролике маленький Гарри читает молитву, а звездный папа снимает происходящее на селфи-камеру. Пользователей поразило, что сын Галкина в таком возрасте смог запомнить эти сложные строки, ведь не каждый взрослый способен похвастаться их знаниям.
Фолловеры похвалили Галкина и Пугачеву за то, что с детства рассказывают Лизе и Гарри о церкви, Боге, заставляют их учить молитвы. За непродолжительное время публикация телеведущего собрала огромное количество лайков и положительных комментариев.
Автор: Валерия Орлова