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Хакеры научились запускать Linux на Nintendo Switch
Хакеры сообщили, что они научились устанавливать на игровую консоль Nintendo Switch дистрибутив Linux Debian. Nintendo не сумеет устранить уязвимость с помощью будущих обновлений прошивки, утверждают взломщики.

Хакеры научились запускать Linux на Nintendo Switch


В доказательство программисты привели снимок, на котором на Nintendo Switch установлен Linux Debian. Хакеры пояснили, уязвимость находится в Boot ROM системы NVIDIA Tegra X1 – именно к нему консоль обращается во время запуска. В случае выпуска Nintendo обновления ПО, оно не сможет затронуть загрузочное ПЗУ, так как система следует инструкциям, заложенным в Boot ROM.

Для того, чтобы исправить ситуацию, следует выпустить новые чипы NVIDIA Tegra X1. Эксперты полагают, для следующего поколения или, возможно, партии Switch разработчики NVIDIA предоставят чипы без уязвимости.

Ранее сообщалось о намерении Nintendo создать кинокартину на основе Super Mario.

Автор: Воробьева Алина
Вчера, 21:00
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