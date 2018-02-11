NASA опубликовало фото "молочных вихрей" в водах Каспия
Специалисты NASA при помощи спектрорадиометра MODIS, находящегося на борту спутника TERRA, сумели сделать снимки аномальных природных процессов, так называемых "молочных вихрей", в водах Каспийского моря возле побережья Туркменистана. На опубликованных космическим агентством фотографиях видны светло-бирюзовые вихри из морской воды, которые в результате перемешивания донных отложений и воды приобретают молочный цвет.
Специалисты полагают, что подобные аномальные явления в виде "молочных вихрей" отрицательно воздействуют на процесс рыболовства, поэтому ученые NASA занялись их изучением. Аномалия обнаружена на так называемых морских отмелях, представляющих собой мелководные участки Каспия, глубина которых не превышает 30 метров, вследствие чего такие участки легко подвергаются взбалтыванию, образующему шлейф из осадков.
С борта космического спутника TERRA, используя спектрорадиометр MODIS, ученые NASA сумели зафиксировать "молочные вихри" на фотографиях для дальнейшего их изучения.
Специалисты полагают, что подобные аномальные явления в виде "молочных вихрей" отрицательно воздействуют на процесс рыболовства, поэтому ученые NASA занялись их изучением. Аномалия обнаружена на так называемых морских отмелях, представляющих собой мелководные участки Каспия, глубина которых не превышает 30 метров, вследствие чего такие участки легко подвергаются взбалтыванию, образующему шлейф из осадков.
С борта космического спутника TERRA, используя спектрорадиометр MODIS, ученые NASA сумели зафиксировать "молочные вихри" на фотографиях для дальнейшего их изучения.
Автор: Артемов Сергей