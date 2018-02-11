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Рок-музыкант Никита Пресняков ходит на костылях
Недавно известный рок-музыкант Никита Пресняков, являющийся сыном не менее известных родителей Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, на своей страничке в Instagram выложил фотографию, на которой он стоит опираясь на костыли. Музыкант не стал делиться причиной, почему он вынужден был достать давно пылящиеся дома костыли, но отмечает, что продолжает работать в активном режиме.

Рок-музыкант Никита Пресняков ходит на костылях


Возможно, что Никита Пресняков получил травму будучи на отдыхе в заснеженной Австрии. Он является солистом группы MULTIVERSE и работает над записью первого музыкального альбома коллектива. Вокалист давно решил заниматься именно рок-музыкой, хоть она и не приносит должного заработка в отличии от поп-течения. Начинающий музыкант уже давно не нуждается в поддержке своих знаменитых родителей, так как сам от нее отказался, решив заниматься рок-музыкой.

Никита Пресняков является убежденным борцом с поп-культурой, что не раз говорил в соцсетях по отношению к нынешним исполнителям, в частности и к творчеству Ольги Бузовой, считая ее популярность «мыльным пузырем».

Автор: Богданова Ярослава
Сегодня, 13:35
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