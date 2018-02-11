Журналисты протестировали Jaguar F-type 400 Sport 2018
Журналисты протестировали обновленный Jaguar F-type 400 Sport 2018 модельного года. Автомобиль получился технологичным, мощным, имеющий агрессивную внешность, но есть и недостатки.
Jaguar F-type 400 Sport можно будет приобрести в кузове кабриолет или купе с обычной крышей, привод возможен, как на все колеса, так и только на заднюю ось, диски имеют размерность R20. В дорогом салоне преобладают черные и желтые тона. Из дополнительных опций имеются: подогрев руля, кожаный салон, датчик дождя, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном.
Под капотом разместился 400-сильный 3-литровый мотор с тягой 339 Нм, в паре с ним работает восьмиступенчатая коробка-автомат. Новинка является самой мощной в своем классе, как считают журналисты. Динамика разгона имеет внушительные показатели, до «сотни» британский спорткар разгоняется за 4,3 секунды, что удивленно отметили эксперты. Из недостатков представители одного из авторитетных автомобильных изданий отметили плохой обзор сзади и замедленную работу сенсорного экрана.
Jaguar F-type 400 Sport можно будет приобрести в кузове кабриолет или купе с обычной крышей, привод возможен, как на все колеса, так и только на заднюю ось, диски имеют размерность R20. В дорогом салоне преобладают черные и желтые тона. Из дополнительных опций имеются: подогрев руля, кожаный салон, датчик дождя, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном.
Под капотом разместился 400-сильный 3-литровый мотор с тягой 339 Нм, в паре с ним работает восьмиступенчатая коробка-автомат. Новинка является самой мощной в своем классе, как считают журналисты. Динамика разгона имеет внушительные показатели, до «сотни» британский спорткар разгоняется за 4,3 секунды, что удивленно отметили эксперты. Из недостатков представители одного из авторитетных автомобильных изданий отметили плохой обзор сзади и замедленную работу сенсорного экрана.
Автор: Северов Андрей