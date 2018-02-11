Стартовал открытый бета-тест игры Ar:piel
Сотрудники компании Esprit Games объявили о начале бета-тестирования ролевой игры, которая получила название Ar:piel. Действие в гейме разворачивается в фантастическом мире с множеством красок, где юзеру предстоит стать студентом одной из древних академий.
Разработчики предложили главному герою постигать науки и спасать мир от так называемой нечисти путем сбора осколок заколдованного зеркала. Студентам необходимо будет выполнять цепочки заданий в определенных боевых зонах, населенных монстрами. В игре Ar:piel появится возможность не только сражаться, но и учиться, а также проводить исследования. Академия имеет несколько классов, каждый из которых характеризуется уникальными способностями и техников ведения боя.
Ar:piel обладает элементами слэшера, а это значит, что пользователю не придется скучать в битве с монстрами. Разработчики разрешили комбинировать способности персонажей, превращая их в длинные цепочки. Сами навыки, броня и оружие усовершенствуются в процессе игры.
Принять участие бета-тестировании можно на официальном сайте гейма.
Разработчики предложили главному герою постигать науки и спасать мир от так называемой нечисти путем сбора осколок заколдованного зеркала. Студентам необходимо будет выполнять цепочки заданий в определенных боевых зонах, населенных монстрами. В игре Ar:piel появится возможность не только сражаться, но и учиться, а также проводить исследования. Академия имеет несколько классов, каждый из которых характеризуется уникальными способностями и техников ведения боя.
Ar:piel обладает элементами слэшера, а это значит, что пользователю не придется скучать в битве с монстрами. Разработчики разрешили комбинировать способности персонажей, превращая их в длинные цепочки. Сами навыки, броня и оружие усовершенствуются в процессе игры.
Принять участие бета-тестировании можно на официальном сайте гейма.
Автор: Валерия Орлова