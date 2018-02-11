Под Челябинском убили специалиста Госохотнадзора
В Челябинске был убит один из специалистов Госохотнадзора. Инцидент произошел в воскресенье, 11 февраля. Подозреваемого в совершенном преступлении удалось задержать.
Тело специалиста обнаружено возле станции Тумак Карталинского района. На трупе присутствовали следы огнестрельного ранения. По факту случившегося инициировано уголовное делопроизводство в соответствии со статьей «Убийство».
По информации сотрудников СК РФ по региону, подозреваемый незаконно охотился, за это его и пытался задержать специалист Госохотнадзора.
Тело специалиста обнаружено возле станции Тумак Карталинского района. На трупе присутствовали следы огнестрельного ранения. По факту случившегося инициировано уголовное делопроизводство в соответствии со статьей «Убийство».
По информации сотрудников СК РФ по региону, подозреваемый незаконно охотился, за это его и пытался задержать специалист Госохотнадзора.
Автор: Валерия Орлова