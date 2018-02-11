Учёные: Точнейший спектрограф Espresso будет искать подобные Земле экзопланеты
В чилийской пустыне Атакама вскоре стартует работа точнейшего и самого мощного спектрографа Espresso. Космическая миссия аппарата будет заключаться в поиске подобных Земле экзопланет.
Мощность Espresso превосходит таковую его предшественника в 10 раз. Спектрограф подключат к 4 гигантским телескопам VLT для совместного мониторинга небес с целью обнаружения расположенных за пределами Солнечной системы планет, на которых потенциально может существовать жизнь. Аппарат год назад разместили в огромном металлическом цилиндре, охлаждённом до температуры 150 °C ниже нуля, и установили под основанием VLT, который расположен на высоте 2,6 км над уровнем горы Паранал. Атакама подходит для подобных исследований благодаря безоблачному небесному пространству.
Цель установки Espresso – анализ света звёзд, наблюдаемых VLT, для выявления информации о вращающихся вокруг них планетах, для того чтобы отыскать космические объекты, схожие с Землёй по условиям, подходящие для существования живых организмов. На данный момент специалисты тестируют спектрограф, его планируют запустить в декабре текущего года.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о полученных астрономами самых чётких изображений облака Lupus 3.
Мощность Espresso превосходит таковую его предшественника в 10 раз. Спектрограф подключат к 4 гигантским телескопам VLT для совместного мониторинга небес с целью обнаружения расположенных за пределами Солнечной системы планет, на которых потенциально может существовать жизнь. Аппарат год назад разместили в огромном металлическом цилиндре, охлаждённом до температуры 150 °C ниже нуля, и установили под основанием VLT, который расположен на высоте 2,6 км над уровнем горы Паранал. Атакама подходит для подобных исследований благодаря безоблачному небесному пространству.
Цель установки Espresso – анализ света звёзд, наблюдаемых VLT, для выявления информации о вращающихся вокруг них планетах, для того чтобы отыскать космические объекты, схожие с Землёй по условиям, подходящие для существования живых организмов. На данный момент специалисты тестируют спектрограф, его планируют запустить в декабре текущего года.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о полученных астрономами самых чётких изображений облака Lupus 3.
Автор: Воробьева Алина