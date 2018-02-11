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Mercedes-Benz показал фото эксклюзивной новинки AMG GT Coupe
Компания Mercedes-Benz раскрыла названию и дату презентации нового седана. Автопроизводитель показал первые Mercedes-AMG GT Coupe, но на снимке присутствует очень много камуфляжа. Сообщается, что транспортное средство дебютирует в рамках автосалона в Женеве, а ее продажи начнутся в этом году.
Mercedes-Benz показал фото эксклюзивной новинки AMG GT Coupe


Четырёхдверка Mercedes-AMG GT Coupe представляет собой серийную версию концепта , показанного в 2017 году. Оба автомобиля обладают одной и той же радиаторной решеткой с вертикальными планками, также на переднем бампере присутствуют три больших отверстия. Крышка купеобразного седана может плавно опускать на «багажник». Шпионские фотографии демонстрируют активный задний спойлер.

Компания Mercedes не намерена работать над новым CLS 63, поэтому серийный займет свое место в модельной линейке производителя. Эксперты с уверенностью говорят о том, что салон новинки обзаведется цифровой приборной панелью и большим экраном.

Под капотом транспортного средства будет расположена 4-литровая битурбированаая «восьмерка», способна генерировать 600 лошадиных сил. Не исключается, что на рынке появится версия с силовым агрегатом на 800 «лошадей».

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 13:50
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