Поклонники Ксении Собчак подозревают ее во второй беременности
Как заметили подписчики экс-ведущей «Дома-2» Ксении Собчак, она все чаще стала одевать просторные вещи, ведь стал заметен округлившийся живот. Исходя из этого, прошел слух о возможной второй беременности звезды.
Поклонники Ксении Собчак рекомендуют ей прекратить заниматься политикой, пагубно влияющей на теледиву, и полностью посвятить себя своим детям. Из-за изматывающего графика, постоянных недосыпаний и неправильного питания Собчак стала хуже выглядеть. Фанаты знаменитости в полной растерянности, так как не знают, стоит ли уже поздравить звездных родителей с очередным пополнением в семье, или переживать о ее здоровье.
Хотя фоловеры Ксении Собчак больше склонны верить, что слухи вокруг ее беременности не имеют фактического подтверждения, потому советуют звезде отдохнуть от нынешней деятельности и более внимательно отнестись к гардеробу.
Поклонники Ксении Собчак рекомендуют ей прекратить заниматься политикой, пагубно влияющей на теледиву, и полностью посвятить себя своим детям. Из-за изматывающего графика, постоянных недосыпаний и неправильного питания Собчак стала хуже выглядеть. Фанаты знаменитости в полной растерянности, так как не знают, стоит ли уже поздравить звездных родителей с очередным пополнением в семье, или переживать о ее здоровье.
Хотя фоловеры Ксении Собчак больше склонны верить, что слухи вокруг ее беременности не имеют фактического подтверждения, потому советуют звезде отдохнуть от нынешней деятельности и более внимательно отнестись к гардеробу.
Автор: Богданова Ярослава