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Microsoft для Windows 10 Mobile выпустила новое приложение
Американская корпорация Microsoft добавила новое приложение для своей умершей ОС для смартфонов - Windows 10 Mobile. Программа для фотографий оказалась низкого качества.

Microsoft для Windows 10 Mobile выпустила новое приложение


Официальные лица Microsoft заявили о прекращении выпуска новых обновлений для Windows 10 Mobile, но, возможно, будут иногда выходить дополнительные приложения. Недавно компания дала возможность скачать программу «фотографии», которую перенесли из версии для настольных ПК и планшетов. У приложения есть множество различных функций для редактирования изображений. Имея большой функционал, программа оказалась малопригодной для комфортного использования, об этом написали специалисты из издания «Mspoweruser».

Программисты корпорации плохо адаптировали хорошую программу для обычного компьютера на мобильные устройства. Интерфейс имеет неудобную структуру, приложение тормозит работу гаджетов, аккумулятор при открытой программе быстро разряжается. По мнению журналистов, это самое низкокачественное приложение из предлагающихся.

Автор: Северов Андрей
Сегодня, 14:55
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