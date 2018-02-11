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Энтузиасты запустили Windows 10 для ARM на смартфоне Microsoft Lumia 950
Энтузиасты не перестают проводить эксперименты с различными смартфонами. На этот раз блогер обнародовал в Twitter фотографии, на которых показал, что ему удалось запустить Windows 10 для ARM-устройств на девайсе Microsoft Lumia 950.

Энтузиасты запустили Windows 10 для ARM на смартфоне Microsoft Lumia 950


На снимках видно, что система запущена, но не сообщается, насколько корректно она работает. Несмотря на это, запуск Windows 10 является довольно интересным экспериментом. Некоторые пользователи после просмотра фотографий начали предполагать, что после запуска Microsoft ОС Windows Core, смартфоны Lumia получат новую жизнь с обновленной операционной системой.

На сегодняшний день ОС называют мертвой, поскольку к заброшенной платформе теряется интерес из-за отсутствия обновлений.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 21:42
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