Названа самая дешевая иномарка в России по итогам февраля
Автоэксперты провели анализ стоимости автомобилей иностранного производства, представленных на российском рынке. Основываясь на результатах исследований был составлен рейтинг дешевых иномарок, доступных покупателям из России. Лидирующую позицию в февральском списке занял автомобиль Ravon R2, переднеприводный хэтчбек с ценником в 439 тысячи рублей.
Ravon R2, оснащенный 85-сильным мотором объемом 1,25 л, также является самым дешевым на российском рынке среди автомобилей, оборудованных АКПП. Японец Datsun on-DO, предлагаемый по цене от 444 тысячи рублей за модель 2017 года, расположился на второй строчке рейтинга. Седаны данной японской марки 2018 года выпуска обойдутся покупателям в сумму от 451 тыс. руб. Тройку самых доступных иномарок февраля замыкает автомобиль Ravon Nexia, цена которого составляет 449 тысяч рублей.
В лидирующую пятерку также попали два представителя китайского автопрома: седан модели Brilliance H230 в комплектации Comfort и 4-х дверный автомобиль FAW Oley, цены на которые составляют 459 тыс. и 491 тыс. рублей соответственно.
Ravon R2, оснащенный 85-сильным мотором объемом 1,25 л, также является самым дешевым на российском рынке среди автомобилей, оборудованных АКПП. Японец Datsun on-DO, предлагаемый по цене от 444 тысячи рублей за модель 2017 года, расположился на второй строчке рейтинга. Седаны данной японской марки 2018 года выпуска обойдутся покупателям в сумму от 451 тыс. руб. Тройку самых доступных иномарок февраля замыкает автомобиль Ravon Nexia, цена которого составляет 449 тысяч рублей.
В лидирующую пятерку также попали два представителя китайского автопрома: седан модели Brilliance H230 в комплектации Comfort и 4-х дверный автомобиль FAW Oley, цены на которые составляют 459 тыс. и 491 тыс. рублей соответственно.
Автор: Артемов Сергей