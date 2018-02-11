Автостат: Составлен ТОП-10 самых продаваемых авто европейских брендов в РФ
Эксперты «Автостата» составили ТОП-10 наиболее востребованных в РФ авто европейских брендов. По итогам прошлого года самой продаваемой моделью стал седан Volkswagen Polo.
Согласно подсчётам специалистов, в 2017 году в России было реализовано 403,2 тысячи новых легковых машин европейских автопроизводителей. Это больше, чем в 2016 году, на 11,7 %. Продажи лидера составленного экспертами топа-10, седана Volkswagen Polo, составили 48,6 тысячи экземпляров, выросши на 1,9 %. На следующих 4-х строках рейтинга – различные модели Renault: паркетник Duster (43,8 тысячи проданных машин), внедорожник Kaptur (30,9 тысячи), седан Logan (30,6 тысячи) и хэтчбек Sandero (30,2 тысячи) соответственно.
Следующие места топа-10 самых продаваемых авто европейских брендов в РФ заняли: Skoda Rapid (29,4 тысячи реализованных авто), Volkswagen Tiguan (27,7 тысячи), Skoda Octavia (22,6 тысячи), BMW X5 (6,7 тысячи), Mercedes-Benz GLC (6,6 тысячи).
Ранее веб-сайт «Актуальные новости» сообщал о «пятёрке» наиболее ожидаемых новинок, которые презентуют в рамках Женевского автосалона в начале весны.
Согласно подсчётам специалистов, в 2017 году в России было реализовано 403,2 тысячи новых легковых машин европейских автопроизводителей. Это больше, чем в 2016 году, на 11,7 %. Продажи лидера составленного экспертами топа-10, седана Volkswagen Polo, составили 48,6 тысячи экземпляров, выросши на 1,9 %. На следующих 4-х строках рейтинга – различные модели Renault: паркетник Duster (43,8 тысячи проданных машин), внедорожник Kaptur (30,9 тысячи), седан Logan (30,6 тысячи) и хэтчбек Sandero (30,2 тысячи) соответственно.
Следующие места топа-10 самых продаваемых авто европейских брендов в РФ заняли: Skoda Rapid (29,4 тысячи реализованных авто), Volkswagen Tiguan (27,7 тысячи), Skoda Octavia (22,6 тысячи), BMW X5 (6,7 тысячи), Mercedes-Benz GLC (6,6 тысячи).
Ранее веб-сайт «Актуальные новости» сообщал о «пятёрке» наиболее ожидаемых новинок, которые презентуют в рамках Женевского автосалона в начале весны.
Автор: Воробьева Алина