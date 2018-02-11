Оксана Самойлова выложила видео с дочкой на катке
Модель Оксана Самойлова выложила в соцсеть Instagram видео с дочкой на катке. Девочке очень понравилось кататься с мамой.
По словам Самойловой, девочка сказала, что это ее лучший день в жизни. На видео также присутствовал папа - рэпер Джиган, который с мамой был не менее счастлив первым пробам дочки кататься на коньках. Поклонникам понравились педагогические навыки мамы, как она находит подход к детям. Они восхитились умению семьи продуктивно и качественно работать, весело отдыхать и радовать своих детей.
Джиган женился на Оксане Самойловой 12 декабря 2012 года, у них родились три девочки.
По словам Самойловой, девочка сказала, что это ее лучший день в жизни. На видео также присутствовал папа - рэпер Джиган, который с мамой был не менее счастлив первым пробам дочки кататься на коньках. Поклонникам понравились педагогические навыки мамы, как она находит подход к детям. Они восхитились умению семьи продуктивно и качественно работать, весело отдыхать и радовать своих детей.
Джиган женился на Оксане Самойловой 12 декабря 2012 года, у них родились три девочки.
Автор: Северов Андрей