В Узбекистане в жилом доме взорвался бытовой газ, есть жертвы
В Узбекистане, в Самаркандской области, в жилом доме взорвался бытовой газ. По последним данным Министерства по ЧС республики, в результате произошедшего есть погибшие.
После хлопка частично рухнул второй этаж жилого здания. На данный момент рассматривается версия, что причиной могло послужить нарушение правил эксплуатации природного газа. Количество погибших уточняется, на месте работают спецслужбы.
После хлопка частично рухнул второй этаж жилого здания. На данный момент рассматривается версия, что причиной могло послужить нарушение правил эксплуатации природного газа. Количество погибших уточняется, на месте работают спецслужбы.
Автор: Маргарита Лисарова