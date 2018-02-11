В Тверской области 9-месячный ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком
В Тверской области в селе Кушалино 9-месячный ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком и получил серьезные ожоги. Бежецкий межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по региону проводит доследственную проверку случившегося.
Согласно полученной информации, 10 февраля 9-месячный ребенок, находясь с матерью дома, опрокинул на себя кипяток, находящийся в чайнике. Его с тяжелыми термическими ожогами тела оперативно доставили в отделение реанимации ДОКБ. О его состоянии информации нет, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Согласно полученной информации, 10 февраля 9-месячный ребенок, находясь с матерью дома, опрокинул на себя кипяток, находящийся в чайнике. Его с тяжелыми термическими ожогами тела оперативно доставили в отделение реанимации ДОКБ. О его состоянии информации нет, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Автор: Маргарита Лисарова