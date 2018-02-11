В Дубае открывается самый высокий отель в мире
С завтрашнего дня, 12 февраля, в Дубае, столице ОАЭ, стартует открытие наивысшей гостиницы на Земле, информирует Khaleej Times. Отель высотой в 356 метров имеет 75 этажей, позволяющих увидеть всю красоту столицы.
Прошлым рекордсменом среди гостиниц, покорившим 355 метров в высоту с двумя башнями, каждая из которых имеет по 72 яруса, был комплекс JW Marriott Marquis.
Разместившись на главном шоссе Sheikh Zayed Road, был построен новый лидер по высоте – отельный комплекс Gevora .
Прошлым рекордсменом среди гостиниц, покорившим 355 метров в высоту с двумя башнями, каждая из которых имеет по 72 яруса, был комплекс JW Marriott Marquis.
Разместившись на главном шоссе Sheikh Zayed Road, был построен новый лидер по высоте – отельный комплекс Gevora .
Автор: Богданова Ярослава