Гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала о шоу «Bolero» и старых травмах
Знаменитая гимнастка Ляйсан Утяшева выступает со своим шоу «Bolero» по городам России, которое впервые показала осенью прошлого года. В процессе работы у нее появились трудности из-за старых травм.
Шоу Bolero Ляйсан Утяшева представила в родной Казани. Программа готовилась продолжительное время, и жена Павла Воли в процессе поняла, с какими трудностями ей придется столкнуться. Впереди предстояло много тяжелой работы, и у нее закрались сомнения в способности справиться со всеми обстоятельствами. По словам гимнастки, она не могла понять, как будет работать над съемками, уделять время семье и готовить шоу. Прошло уже 10 лет с конца профессиональной карьеры в спорте, и ей тяжело было приспособиться после гимнастики к другим движениям в танцах.
Ляйсан Утяшева поделилась курьезными историями из жизни участников шоу. Например, в Петербурге потеряли сценические костюмы, а саму сцену повредили во время переноски софы из одной части площадки в другую, а потом поломали ножку дивана, когда несли обратно. К тому же при таких физических нагрузках у звезды проснулись старые спортивные травмы, после перенесенной операции на ноге.
Шоу Bolero Ляйсан Утяшева представила в родной Казани. Программа готовилась продолжительное время, и жена Павла Воли в процессе поняла, с какими трудностями ей придется столкнуться. Впереди предстояло много тяжелой работы, и у нее закрались сомнения в способности справиться со всеми обстоятельствами. По словам гимнастки, она не могла понять, как будет работать над съемками, уделять время семье и готовить шоу. Прошло уже 10 лет с конца профессиональной карьеры в спорте, и ей тяжело было приспособиться после гимнастики к другим движениям в танцах.
Ляйсан Утяшева поделилась курьезными историями из жизни участников шоу. Например, в Петербурге потеряли сценические костюмы, а саму сцену повредили во время переноски софы из одной части площадки в другую, а потом поломали ножку дивана, когда несли обратно. К тому же при таких физических нагрузках у звезды проснулись старые спортивные травмы, после перенесенной операции на ноге.
Автор: Северов Андрей