Инсайдер: К 15-летию Meizu выпустит три новых смартфона с приставкой -15
По словам инсайдера из КНР, зарегистрированного под ником @MMDDJ_, к 15-летию со дня основания, то есть к марту 2018 года, китайский производитель цифровых электронных устройств Meizu выпустит три новых смартфона. Все они получат приставки -15.
Ранее специалисты предполагали, что к юбилею компания выпустит два смартфона – Meizu 15 и Meizu 15 PRO, но инсайдер разместил в Сети сведения, согласно которым к 15-летию выйдут устройства под наименованиями Meizu 15, Meizu 15 Lite и Meizu 15 Plus. Хотя о технических характеристиках информации не имеется, эксперты сообщили, скорее всего, базовая модель получит процессор от корпорации Samsung, устройство с приставкой - Lite – чипсет от Mediatek, а Meizu 15 Plus оснастят системой Snapdragon.
Между тем в интернете появились сведения о поиске компанией Meizu тестировщика для игрового смартфона E3.
Ранее специалисты предполагали, что к юбилею компания выпустит два смартфона – Meizu 15 и Meizu 15 PRO, но инсайдер разместил в Сети сведения, согласно которым к 15-летию выйдут устройства под наименованиями Meizu 15, Meizu 15 Lite и Meizu 15 Plus. Хотя о технических характеристиках информации не имеется, эксперты сообщили, скорее всего, базовая модель получит процессор от корпорации Samsung, устройство с приставкой - Lite – чипсет от Mediatek, а Meizu 15 Plus оснастят системой Snapdragon.
Между тем в интернете появились сведения о поиске компанией Meizu тестировщика для игрового смартфона E3.
Автор: Воробьева Алина