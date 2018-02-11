Киркоров спровоцировал новое обсуждение экстравагантного наряда Валерии
Заслуженный артист российской эстрады Филипп Киркоров намедни поделился с поклонниками снимками с фестиваля «Песня года», на которых запечатлены он и его коллеги «по цеху» Ирина Дубцова и Валерия. Фотография получила массу негативных отзывов в связи с выбором платья Валерии.
Валерия уже в этом году отметит 50-летний юбилей, но благодаря активному образу жизни и правильному питанию выглядит она как старшая сестра своей дочки, которой на данный момент 24 года. Но внимание поклонников привлек отнюдь не возраст, а наряд исполнительницы. Ее выбор пал на платье Zac Posen белого цвета с корсетом, в точности повторяющем силуэт груди певицы.
Певица весьма часто отдает предпочтения довольно экстравагантным нарядам, чем удивила подписчиков и в этот раз, вызвав огромное количество комментариев. Фанаты советуют Валерии уже выбирать более скромные наряды, учитывая ее возраст и статус в обществе. Также певицу сравнили со знаменитой американской исполнительницей Мадонной, славящейся своими вызывающими и часто вульгарными образами.
Стоит отметить, что фестиваль «Песня года» прошел в концерт-зале Дюссельдорфа в Германии, при участии многих российских артистов.
Валерия уже в этом году отметит 50-летний юбилей, но благодаря активному образу жизни и правильному питанию выглядит она как старшая сестра своей дочки, которой на данный момент 24 года. Но внимание поклонников привлек отнюдь не возраст, а наряд исполнительницы. Ее выбор пал на платье Zac Posen белого цвета с корсетом, в точности повторяющем силуэт груди певицы.
Певица весьма часто отдает предпочтения довольно экстравагантным нарядам, чем удивила подписчиков и в этот раз, вызвав огромное количество комментариев. Фанаты советуют Валерии уже выбирать более скромные наряды, учитывая ее возраст и статус в обществе. Также певицу сравнили со знаменитой американской исполнительницей Мадонной, славящейся своими вызывающими и часто вульгарными образами.
Стоит отметить, что фестиваль «Песня года» прошел в концерт-зале Дюссельдорфа в Германии, при участии многих российских артистов.
Автор: Богданова Ярослава