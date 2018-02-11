Средневзвешенные цены на новые авто в РФ за год выросли на 2 %
По оценке специалистов «Автостата», за минувший год средневзвешенные цены на новые легковые авто в РФ выросли на 2 %. Средняя стоимость составила 1,3 миллиона рублей.
Средневзвешенная цена иномарки в 2017 году достигала 1,5 миллиона, отечественного автомобиля – 583 тысячи рублей. Более всего подорожание коснулось «китайцев» Chery и Geely – их стоимость подскочила на четверть и на треть соответственно. Увеличение цен на иномарки KIA, Hyundai и Volkswagen находится в пределах 10-20 %, а показатель роста, к примеру, моделей LADA, Ford, BMW, Renault не превысил 9 %.
Кроме того, в прошлом году подешевел на 0,2 % УАЗ, на 1,1 % – Mercedes-Benz, на 2,4 % – Toyota, на 3,3 % – Land Rover, на 9 % – Infiniti. По словам экспертов, данная тенденция возникла из-за изменения структуры продаж транспортных средств.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о самых продаваемых машинах, выпущенных китайскими брендами.
Средневзвешенная цена иномарки в 2017 году достигала 1,5 миллиона, отечественного автомобиля – 583 тысячи рублей. Более всего подорожание коснулось «китайцев» Chery и Geely – их стоимость подскочила на четверть и на треть соответственно. Увеличение цен на иномарки KIA, Hyundai и Volkswagen находится в пределах 10-20 %, а показатель роста, к примеру, моделей LADA, Ford, BMW, Renault не превысил 9 %.
Кроме того, в прошлом году подешевел на 0,2 % УАЗ, на 1,1 % – Mercedes-Benz, на 2,4 % – Toyota, на 3,3 % – Land Rover, на 9 % – Infiniti. По словам экспертов, данная тенденция возникла из-за изменения структуры продаж транспортных средств.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о самых продаваемых машинах, выпущенных китайскими брендами.
Автор: Воробьева Алина