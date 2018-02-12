Hyundai Kona Electric 2019 превзойдет по мощности Chevrolet Bolt EV's
Долгожданный кроссовер Kona Electric 2019 модельного года от марки Hyundai может превзойти по мощности Chevrolet Bolt EV's. Электрическую новинку собираются представить в начале следующего на автошоу, которое откроет двери в Женеве.
По словам разработчиков, Kona Electric будет иметь диапазон в 292 мили, что даст модели возможность подвинуть со второго места Chevrolet Bolt EV, имеющий 238 миль по EPA. Этот рейтинг присваивается согласно новой процедуре установления стандартов для транспортных средств. Сейчас лидером рейтинга остается Tesla, располагающая 300-мильным диапазоном. Правда, эксперты уверены, что кроссоверу Kona Electric до лидерства осталось очень мало.
Возможно, что электрокар получит два мотора и привод на все четыре колеса. Разработкой агрегатов занимались в LG. На одной зарядке новинка сможет проехать до 470 км. Вероятнее всего, машину предложат с батареей на 60 и 40 кВт/ч.
Также кроссовер получит функцию быстрой зарядки, для чего можно будет использовать зарядные устройства на 100 или 150 киловатт. Эксперты считают, что Kona Electric c такими показателями станет серьезным соперником и для Bolt EV's, и для Tesla.
По словам разработчиков, Kona Electric будет иметь диапазон в 292 мили, что даст модели возможность подвинуть со второго места Chevrolet Bolt EV, имеющий 238 миль по EPA. Этот рейтинг присваивается согласно новой процедуре установления стандартов для транспортных средств. Сейчас лидером рейтинга остается Tesla, располагающая 300-мильным диапазоном. Правда, эксперты уверены, что кроссоверу Kona Electric до лидерства осталось очень мало.
Возможно, что электрокар получит два мотора и привод на все четыре колеса. Разработкой агрегатов занимались в LG. На одной зарядке новинка сможет проехать до 470 км. Вероятнее всего, машину предложат с батареей на 60 и 40 кВт/ч.
Также кроссовер получит функцию быстрой зарядки, для чего можно будет использовать зарядные устройства на 100 или 150 киловатт. Эксперты считают, что Kona Electric c такими показателями станет серьезным соперником и для Bolt EV's, и для Tesla.
Автор: Дрокина Татьяна