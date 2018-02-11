В Благовещенске из горящего перинатального центра эвакуировали 200 человек
В Амурской области произошел пожар в перинатальном центре. Было эвакуировано 200 человек, из них 73 новорожденных.
Как сообщает управление МЧС по Амурской области, в Благовещенске в складском подвальном помещении перинатального центра произошло возгорание коробок. В результате были эвакуированы 123 женщины, 73 младенца и 60 человек медицинского персонала.
Согласно полученной информации, серьезного возгорания не было, пламя было оперативно потушено и через время все вернулись в палаты и на свои рабочие места.
Как сообщает управление МЧС по Амурской области, в Благовещенске в складском подвальном помещении перинатального центра произошло возгорание коробок. В результате были эвакуированы 123 женщины, 73 младенца и 60 человек медицинского персонала.
Согласно полученной информации, серьезного возгорания не было, пламя было оперативно потушено и через время все вернулись в палаты и на свои рабочие места.
Автор: Маргарита Лисарова