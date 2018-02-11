Клиенты "Райффайзенбанка" сообщили о сбоях в его работе
Клиенты "Райффайзенбанка" столкнулись с проблемами при проведении операций, они оказались недоступны. По всей России прошел внутрибанковский сбой после обновления системы.
Как сообщил представитель кредитной организации "Райффайзенбанка", в данный момент специалисты работают над проблемой и в ближайшее время все работа системы восстановится. После обновления работать перестали интернет-банк и мобильное приложение, а также терминалы - вся система дала сбой.
Как сообщил представитель кредитной организации "Райффайзенбанка", в данный момент специалисты работают над проблемой и в ближайшее время все работа системы восстановится. После обновления работать перестали интернет-банк и мобильное приложение, а также терминалы - вся система дала сбой.
Автор: Маргарита Лисарова